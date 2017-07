La sodomía es un don (P Radcliffe, consultor de Bergoglio)

En abril, Bergoglio escogió a un "sacerdote" pro homosexual para ocupar el cargo de obispo auxiliar de san Diego (EEUU)

El P. John Dolan (no confundir con Timothy Dolan), un sacerdote pro LGBT, ha sido designado por el Vaticano para este puesto



En el anuncio del nombramiento de Dolan, su trabajo pastoral con la comunidad de LBGT fue mencionado repetidamente. Dolan ha sido vicario diocesano para el clero y ha pastoreado dos iglesias, incluyendo la acogedora parroquia de San Juan Evangelista en el barrio de Hillcrest, donde viven muchos residentes de LGBT de San Diego. El obispo Robert McElroy reconoció el año pasado que la parroquia es un lugar donde las personas LGBT han dicho que "se sienten particularmente bienvenidas" y, según McElroy, "eso es algo muy bueno".



Dolan ha descrito sus experiencias con las comunidades LGBT en St. John the Evangelist como "una experiencia reveladora. . . Pero también una experiencia gozosa ".



En particular, el obispo…