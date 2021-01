Gregory da la comunión sacrílegamente a Biden

Trump; la historia de fondo bien escondida "Nadie es seleccionado por el amo de la marioneta para ser el POTUS (Pte de EEUU) a menos que esté de acuerdo en llevar a cabo una pieza esencial de la agenda. Una vez que firma el contrato para convertirse en Presidente de la Corporación de los Estados Unidos, trabaja para la Reserva Federal, no para el Pueblo Americano. Por lo tanto, son los propietarios extranjeros de la FED los que siempre eligen a POTUS. Sin embargo, eso no significa que un POTUS, una vez instalado en el Despacho Oval, no pueda volverse rebelde. JFK hizo precisamente eso. También lo hizo DJTrump (DJT)". - Cita de analista de inteligencia y ex oficial militar estadounidense Cuanto más nos alejamos del día de las elecciones de 2020, más fácil es entender lo que realmente sucedió. Por mucho que la mayoría de la gente no quiera creer el siguiente análisis irrefutable, la cruda realidad proporcionada por un profundo conocedor de la Comunidad de Inteligencia de E